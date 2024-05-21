Звезда «Дневников вампира» попала в больницу после серьезной велосипедной аварии

Актриса Нина Добрев была госпитализирована после аварии на велосипеде

Исполнительница одной из главных ролей в телесериале «Дневники вампира» канадская актриса Нина Добрев была госпитализирована после серьезной велосипедной аварии. Об этом пишет Page Six.

В соцсетях артистка поделилась двумя фотографиями: на одной она улыбается, сидя на электрическом велосипеде, на другой — лежит на больничной койке с шейным и коленным бандажом. «Со мной все в порядке, но впереди долгий путь к выздоровлению», — сообщила Добрев.

Позже актриса также пошутила, что ее первая поездка на подобном велосипеде была первой и станет последней.

Ранее сообщалось, что российского актера Александра Майорова, сыгравшего в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбила машина в Санкт-Петербурге.