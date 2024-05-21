Звезда «Турецкого гамбита» высказалась о поведении Акунина

Актриса Красько заявила, что ей непонятно поведение Акунина

Звезда фильма «Турецкий гамбит» по роману Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) актриса Ольга Красько высказалась о поведении поддержавшего Украину писателя. Ее слова приводит aif.ru.

Красько заявила, что разделяет человека и его творчество. «То, что сегодня делает Акунин, ни в коем случае не отменит для меня той атмосферы, в которой делалось кино "Турецкий гамбит". Произведение стоит отдельно от своего создателя», — пояснила она.

При этом актриса подчеркнула, что ей непонятно поведение «обласканных и любимых» деятелей культуры, говорящих плохо о России. «Возможно, что мы сейчас в какой-то степени достигли дна. Но дальше все пойдет к рассвету. Поэтому я воспринимаю все это как выход гноя, гнили», — заключила она.

Ранее Акунина наградили премией в Великобритании за борьбу с цензурой. Писатель получил специальный приз «Свобода публикации».