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20:32, 16 мая 2024Россия

Акунина наградили премией в Великобритании

Писателя Акунина наградили премией в Великобритании за борьбу с цензурой
Борис Акунин

Борис Акунин. Фото: Anton Golubev / Reuters

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) наградили премией в Великобритании за борьбу с цензурой. Об этом сообщает НСН.

Акунин получил специальный приз «Свобода публикации». Автор романов о сыщике Эрасте Фандорине заявил, что не является «борцом».

«Все чего я хотел — писать книги, издавать их и попадать в списки бестселлеров. Но надо делать выбор. Или ты продолжаешь печататься, но должен заткнуться и включить самоцензуру. Или ты этого не делаешь, но тогда тебя больше не печатают, а могут быть и более серьезные последствия», — заявил Акунин.

Ранее Акунина объявили в международный розыск. Писателю предъявили обвинения по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Акунина на два месяца.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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