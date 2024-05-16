Писателя Акунина наградили премией в Великобритании за борьбу с цензурой

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) наградили премией в Великобритании за борьбу с цензурой. Об этом сообщает НСН.

Акунин получил специальный приз «Свобода публикации». Автор романов о сыщике Эрасте Фандорине заявил, что не является «борцом».

«Все чего я хотел — писать книги, издавать их и попадать в списки бестселлеров. Но надо делать выбор. Или ты продолжаешь печататься, но должен заткнуться и включить самоцензуру. Или ты этого не делаешь, но тогда тебя больше не печатают, а могут быть и более серьезные последствия», — заявил Акунин.

Ранее Акунина объявили в международный розыск. Писателю предъявили обвинения по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Акунина на два месяца.