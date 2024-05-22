39-летняя Ольга Серябкина в прозрачном платье станцевала перед камерой

39-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в прозрачном платье и бюстгальтере

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница станцевала перед камерой в черном прозрачном макси-платье, кружевном бюстгальтере, стрингах с заниженной талией и мюли на каблуках. В то же время звезда снялась в бра, которое сочетала с мини-юбкой, удлиненными брюками с широкими штанинами, а также серыми спортивными штанами и балетками.

Она добавила к данным образам черный жакет с декором в виде серебристых цепей и стразов, сделала красный маникюр и подчеркнула губы темной помадой.

Ранее в мае Ольга Серябкина раскрыла свое отношение к омолаживающим процедурам. Она заявила, что негативно относится к филлерам.