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14:28, 22 мая 2024Ценности

Ольга Серябкина раскрыла отношение к омолаживающим процедурам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина раскрыла свое отношение к омолаживающим процедурам. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь, 39-летняя певица рассказала, что негативно относится к филлерам. «Чем меньше всего, тем моложе», — заявила она. При этом звезда подчеркнула, что с годами хочет сохранить красоту и молодость, однако, по ее словам, многочисленные косметологические процедуры могут иметь ряд побочных эффектов.

«Я говорю о том, что не все, о чем нам говорят, работает. И не все, что работает сейчас, не имеет побочек и через время выглядит так же хорошо. Филлеры вообще зло», — заключила исполнительница.

Ранее в мае Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке. Певица разместила ролик, на котором предстала в красном корсете без бретелей и облегающей черной мини-юбке. При этом она распустила волосы, накрасила губы красной помадой и надела остроносые туфли на шпильках в тон.

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      Екатерина Ештокина
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