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20:45, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Козел-артист испортил костюм участника «Уральских пельменей»

Кадр: «Пельмени Family» / YouTube

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Данила Пятков рассказал о неприятном происшествии на выступлении. Подробности он раскрыл в видео, доступном на канале «Пельмени Family» на YouTube.

Инцидент произошел между номерами концерта. Пятков объяснил, что в одной из сценок участвовал козел. По словам актера, за кулисами животное помочилось на один из элементов его костюма — шлем. «Мне нужно было выходить на сцену. А я прям чувствую: пахнет дурно, животным. И я понимаю, что источник запаха — мой шлем», — вспомнил он.

Актер добавил, что ему пришлось выступить в испорченном костюме, так как времени на его замену не было. Юморист заявил, что подобные происшествия являются частью его профессии.

Ранее звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина раскрыла сложность работы в проекте. По ее словам, в начале работы на проекте ей мешало профессиональное актерское образование.

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      Мария Большакова
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