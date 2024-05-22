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16:29, 22 мая 2024Бывший СССР

Армения обвинила две страны ОДКБ в помощи Азербайджану во время столкновений

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году
СюжетСтолкновения в Нагорном Карабахе:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в том, что в 2020 году они оказывали помощь Азербайджану во время столкновений стран в Нагорном Карабахе. Его слова в среду, 22 мая, передает ТАСС.

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — заявил он, не назвав конкретные страны.

В начале мая стало известно, что Армения в этом году отказалась от участия в финансировании деятельности ОДКБ. До этого, в феврале, Ереван заморозил свое участие в организации.

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      Анастасия Алимпиева
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