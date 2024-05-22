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18:06, 22 мая 2024Мир

Байден выступил против одностороннего признания Палестины

Белый дом: Байден решительно против признания Палестины в одностороннем порядке

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден выступил против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, сообщает CNN.

«Президент решительно поддерживает двухгосударственное решение, он делал это на протяжении своей карьеры», — подчеркнул представитель СНБ.

При этом чиновник уточнил, что американский президент выступает за создание палестинского государства путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.

Ранее стало известно, что большинство союзников Вашингтона воздержались от голосования в Генассамблее ООН по резолюции по Палестине. Документ не поддержали девять государств, включая США, Израиль, Аргентину, Чехию и Венгрию, в то время как Франция, Япония и Южная Корея, являющиеся ближайшими партнерами США, одобрили его.

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      Виктория Кондратьева
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