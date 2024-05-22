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20:58, 22 мая 2024Мир

Белый дом сообщил о подготовке США к конференции по Украине

Белый дом: США не готовы объявить об участии Байдена в конференции по Украине

Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

США в настоящее время готовятся принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, однако не готовы объявить об участии президента страны Джо Байдена в предстоящих обсуждениях. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

В начале апреля издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники сообщило о планах Байдена посетить предстоящую конференцию, которая состоится в Швейцарии с 16 по 17 июня.

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      Елизавета Мытарева
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