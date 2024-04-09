Стало известно о планах Байдена посетить конференцию по Украине

NZZ: Байден посетит мирную конференцию по Украине в Швейцарии

Президент США Джо Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине, которую организовывает Швейцария. Об этом написало издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на источники.

Журналисты издания добавили, что официальные подтверждения в таких случаях традиционно делают незадолго до мероприятия. Они также напомнили, что Швейцария и Украина еще не отправили приглашения сторонам, которые намерены посетить конференцию.

8 апреля МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине. Однако в ведомстве отметили, что дата и место уточняются.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Предполагается, что ее посетят от 80 до 100 стран.