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09:38, 22 мая 2024Россия

Беспилотник атаковал электропоезд в российском регионе

В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд, есть повреждения

Фото: Reuters

В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атака произошла во время движения поезда по путям. В результате повреждения получила контактная сеть и железнодорожное полотно. Пострадавших нет.

После налета беспилотника движение пригородных поездов на отрезке станция Толоконное — станция Наумовка было приостановлено, сообщил губернатор. При наличии необходимости пассажиров будут переводить автобусами, подчеркнул он и пообещал проинформировать о возобновлении железнодорожного сообщения.

В ночь на 22 мая над Белгородской областью при попытка атаковать объект на российской территории был сбит украинский беспилотник. При этом осколками оказались повреждены два жилых дома. Никто не пострадал.

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      Алан Босиков
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