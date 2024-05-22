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15:50, 22 мая 2024Мир

Британия заявила о наличии доказательств поставок в Россию китайского оружия

Минобороны Британии заявило о наличии доказательств поставок оружия КНР в Россию

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У Великобритании есть доказательства поставок в Россию китайского оружия для его использования в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил министр обороны королевства Грант Шаппс, однако сами доказательства не предъявил, передает Independent.

«Сегодня я могу раскрыть, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что разведки США и Британии могут обнародовать имеющиеся в наличии данные о том, что военная помощь «поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину». При этом Шаппс не подкрепил свои слова доказательствами.

По словам министра, визит президента России Владимира Путина в Китай показал, что между Москвой и Пекином существуют «глубокие отношения».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп также прокомментировал поездку Путина, отметив, что укрепление связей России и Китая представляет опасность для Соединенных Штатов.

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      Елизавета Мытарева
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