Бывшая жена Сергея Шнурова снялась обнаженной

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась без одежды. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Находящаяся в США бывшая жена музыканта Сергея Шнурова предстала на размещенных кадрах, загорая на кушетке на веранде. При этом 37-летняя бизнесвумен позировала обнаженной, лежа на животе. Так, она разместила голову на согнутых в локтях руках и подняла голени вверх.

В то же время блогерша уложила волосы в небрежный пучок и отвернула лицо от камеры.

В апреле Матильда Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице.