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23:44, 22 мая 2024Бывший СССР

Экс-генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуаций с укреплениями

Экс-генерал ВСУ Кривонос выругался матом из-за укреплений на границе Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины строят низкокачественные укрепления на приграничных территориях. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

По его словам, ситуация с укрепрайонами не улучшается. «Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевщины — это при въезде со стороны Житомира в Киев там стоит дот возле олимпийского медвежонка. Смотришь на него: кто его так построил, зачем так и почему?», — отметил Кривонос. Комментируя качество укреплений он выругался в эфире.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют построить до 10 тысяч километров заграждений, которые будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения. При этом источник Liga.net в Генеральном штабе ВСУ отметил, что ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву.

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      Марина Совина
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