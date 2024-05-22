Экс-генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуаций с укреплениями

Экс-генерал ВСУ Кривонос выругался матом из-за укреплений на границе Украины

Власти Украины строят низкокачественные укрепления на приграничных территориях. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

По его словам, ситуация с укрепрайонами не улучшается. «Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевщины — это при въезде со стороны Житомира в Киев там стоит дот возле олимпийского медвежонка. Смотришь на него: кто его так построил, зачем так и почему?», — отметил Кривонос. Комментируя качество укреплений он выругался в эфире.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют построить до 10 тысяч километров заграждений, которые будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения. При этом источник Liga.net в Генеральном штабе ВСУ отметил, что ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву.