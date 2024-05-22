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21:21, 22 мая 2024Бывший СССР

Украина решила построить 10 тысяч километров заграждений вдоль линии фронта

Власти Украины намерены построить 10 тысяч км заграждений вдоль линии фронта

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Власти Украины планируют построить до 10 тысяч километров заграждений, которые будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил источник Liga.net в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По его словам, ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву. В то же время он отметил, что большинство первоочередных мер выполнено. Собеседник издания подчеркнул, что темпы строительства постепенно наращиваются. Отмечается, что по состоянию на 19 мая общая протяженность линии боевого соприкосновения составляла 3 750 километров.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны построить укрепления от Донбасса до западной части страны. По его словам, укрепления и опорные пункты украинские власти планируют возвести «на основных оборонных рубежах».

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      Марина Совина
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