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13:42, 22 мая 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии указала на последствия ухода из жизни президента Ирана

Кнайсль: уход из жизни президента Ирана не приведет к кризису на Ближнем Востоке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Уход из жизни иранского президента Эбрахима Раиси не приведет к большому кризису на Ближнем Востоке. Об этом заявила бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

«Ожидать большого кризиса на Ближнем Востоке и в Иране, в частности, не стоит. Вице-президент исполняет обязанности президента, а новые выборы уже назначены на 28 июня», — указала она на последствия.

Кнайсль добавила, что главные силы власти в Иране сосредоточены в руках духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его соратников, которые были участниками Исламской революции 1979 года.

Ранее в США предсказали борьбу за власть в Иране после крушения вертолета президента. Директор ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман допустил, что вероятной является тихая конкуренция внутри государственного аппарата принуждения, включая Корпус стражей исламской революции.

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      Дарья Устьянцева
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