Эрдоган в резких выражениях призвал остановить Израиль в Газе

Эрдоган: если не остановить Израиль в Газе, то мир ждут новые конфликты

Президент Турции Реджеп Тайипн Эрдоган в резких выражениях призвал остановить действия Израиля в Газе. Его слова приводит ТАСС.

«Пока западные державы поддерживают [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, резню в Палестине прекратить невозможно. Открыто говорю, что наш мир ждут новые конфликты, если сионистский экспансионизм в Газе будет продолжаться», — поведал Эрдоган. По его словам, Нетаньяху нужно привлечь к ответственности за преступления, совершенные израильской стороной в секторе Газа.

«Нетаньяху разжигает антисемитизм, чтобы продлить свою политическую жизнь, ставя под угрозу безопасность собственных граждан», — отметил Эрдоган.

Он также поблагодарил правительства Норвегии, Испании и Ирландии, которые признали Палестину. Как считают европейские страны, существование двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».