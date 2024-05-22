Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 22 мая 2024Мир

Эрдоган в резких выражениях призвал остановить Израиль в Газе

Эрдоган: если не остановить Израиль в Газе, то мир ждут новые конфликты
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайипн Эрдоган в резких выражениях призвал остановить действия Израиля в Газе. Его слова приводит ТАСС.

«Пока западные державы поддерживают [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, резню в Палестине прекратить невозможно. Открыто говорю, что наш мир ждут новые конфликты, если сионистский экспансионизм в Газе будет продолжаться», — поведал Эрдоган. По его словам, Нетаньяху нужно привлечь к ответственности за преступления, совершенные израильской стороной в секторе Газа.

«Нетаньяху разжигает антисемитизм, чтобы продлить свою политическую жизнь, ставя под угрозу безопасность собственных граждан», — отметил Эрдоган.

Он также поблагодарил правительства Норвегии, Испании и Ирландии, которые признали Палестину. Как считают европейские страны, существование двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Умерла актриса из фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»

      Эрдоган в резких выражениях призвал остановить Израиль в Газе

      Блинкен высказался о решениях Киева наносить удары в глубине России

      Бритни Спирс примерила прозрачное платье на видео

      На Украине рассказали о перспективах группировки ВСУ в Часовом Яре

      Захарова задала США вопрос о переговорах по Косово

      Действия патруля на российском курорте возмутили россиян и попали на видео

      Выживший в авиакатастрофе рассказал о своей судьбе. Он был бездомным, но выдержал испытания и пришел к успеху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше