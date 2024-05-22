ЕС согласовал новый режим санкций против России

ЕС согласовал новый режим антироссийских санкций и утвердит его 27 мая

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали новый режим антироссийских санкций, который будет утвержден 27 мая на заседании Совета ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник», — заявил источник в беседе с агентством.

По его информации, новые ограничения будут введены «в связи с ситуацией в России». После того как новый санкционный режим будет утвержден, может быть обнародован список с фигурантами ограничений, предполагающих заморозку активов в Европе и запрет на посещение региона.

Ранее Еврокомиссия опубликовала документ по изъятию и использованию доходов от замороженных российских активов, который вступит в силу 23 мая.