Генконсул Израиля заявила о нападении на миссию в Мюнхене

Генконсул Израиля Ладор заявила о нападении на миссию в Мюнхене

Генеральный консул Израиля Талия Ладор заявила о нападении на миссию в Мюнхене в ночь на 22 мая. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«Сегодня было совершено нападение на Генеральное консульство Государства Израиль в Мюнхене. Это нападение на символ Государства Израиль на юге Германии. Мы хотели бы поблагодарить полицию Мюнхена за бдительность. За последние несколько месяцев это происходит снова и снова», — рассказала дипломат.

Дополнительно сообщается, что на территорию консульства была брошена бутылка, в которой, предположительно, обнаружена зажигательная семь и шар, похожий на пулю. Полиция начала расследование, ответственным за которое стал «Комиссариат 45». Данное подразделение занимается преступлениями, совершенными на почве «иностранной идеологии».

21 октября прошлого года возле посольства Израиля в столице Республики Кипр Никосии произошел взрыв самодельной бомбы. Как сообщалось, прибывшие на место полицейские и взрывотехники обнаружили в 30 метрах от посольского здания металлический предмет с небольшим количеством пиротехнического материала.