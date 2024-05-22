Глава МИД Аргентины назвала анекдотом конфликт с Испанией

Глава МИД Аргентины Мондино назвала анекдотом конфликт с властями Испании

Глава МИД Аргентины Диана Мондино назвала анекдотом дипломатический конфликт с Испанией. Ее слова приводит издание El País.

«Это анекдот», — заявила Мондино в ответ на вопрос журналистов о конфликте с испанскими властями.

Министр иностранных дел Аргентины подчеркнула, что Буэнос-Айрес не станет отзывать своего посла Роберто Боша в Мадриде для консультаций или предпринимать какие-либо аналогичные действия. Она также выразила надежду, что Испания «пересмотрит свое решение и сделает шаг назад».

22 мая министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид «навсегда» отозвал своего посла в Буэнос-Айресе, так как президент Аргентины Хавьер Милей отказался принести извинения за слова в адрес жены премьер-министра страны Педро Санчеса. Аргентинский лидер назвал жену испанского премьера «коррумпированной».

Милей назвал решение об отзыве посла «безрассудством высокомерного социалиста» и отказался принимать ответные меры.