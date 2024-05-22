Глава МИД Ирландии рассказал подробности признания Палестины

Глава МИД Ирландии Мартин: Дублин признает Палестину в границах 1967 года

Дублин намерен признать палестинское государство в границах 1967 года, однако это не означает признание действующего в анклаве правительства. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин, сообщает канал RTE.

«Когда мы признаем государство, мы не признаем действующее правительство, мы признаем государство с точки зрения постоянного населения, имеющее установленные границы, и в данном случае это границы 1967 года», — заявил он.

Глава ирландского МИД подчеркнул, что речь идет об «установленной территории», которая включает в себя сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Иерусалим.

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. Отмечается, что официальное решение вступит в силу 28 мая.