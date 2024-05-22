Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 22 мая 2024Мир

Глава МИД Ирландии рассказал подробности признания Палестины

Глава МИД Ирландии Мартин: Дублин признает Палестину в границах 1967 года

Фото: Imago /Thomas Imo / Globallookpress.com

Дублин намерен признать палестинское государство в границах 1967 года, однако это не означает признание действующего в анклаве правительства. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин, сообщает канал RTE.

«Когда мы признаем государство, мы не признаем действующее правительство, мы признаем государство с точки зрения постоянного населения, имеющее установленные границы, и в данном случае это границы 1967 года», — заявил он.

Глава ирландского МИД подчеркнул, что речь идет об «установленной территории», которая включает в себя сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Иерусалим.

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. Отмечается, что официальное решение вступит в силу 28 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Симоньян опубликовала список не обмениваемых Киевом пленных

      Россиянин получил 17 лет колонии за госизмену и три диверсии на железной дороге

      Стало известно об интересе ПСЖ к российскому вратарю

      Глава МИД Ирландии рассказал подробности признания Палестины

      Женщина расправилась с дочерью из-за ссоры с мужем

      Путин поручил организовать летний отдых детей из зон затопления

      Определен срок первого запуска ракеты Ariane 6

      Дачникам назвали безопасные способы перевозки саженцев

      Инцидент у бассейна в Европе назвали началом «войн за шезлонги» на курортах

      «Эксгибиционистские» туалеты в российской школе назвали нормальными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше