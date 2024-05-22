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13:17, 22 мая 2024Мир

Глава Минобороны Словакии рассказал о состоянии премьер-министра

Глава Минобороны Словакии Калиняк: состояние премьера Фицо остается стабильным

Фото: Rafal Klimkiewicz / Globallookpress.com

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который стал жертвой нападения, остается стабильным. Об этом заявил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, передает РИА Новости.

«В эти минуты проходит медицинский консилиум, утром состояние его было стабилизированное», — рассказал глава оборонного ведомства.

При этом Калиняк добавил, что пока не идет речи о транспортировке Фицо в Братиславу. На данный момент он продолжает лечение в больнице имени Рузвельта города Банска-Бистрица.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он встретился с премьером, указав, что «его состояние тяжелое и для его выздоровления нужны тишина и покой без внешних отвлекающих факторов». Он подчеркнул, что Фицо в состоянии разговаривать, однако сильно устает от речи.

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      Максим Габриелян
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