Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 17 мая 2024Мир

В Словакии заявили об отсутствии планов делать новую операцию премьер-министру

В Словакии заявили об отсутствии планов делать новую операцию премьеру Фицо

Фото: JOJ TV / Reuters

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо описывается как стабильное, но тяжелое, при этом на данный момент планов делать новую операцию нет. Об этом заявила директор Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова, сообщает телеканал TV Noviny.

Глава больницы добавила, что на данный момент времени политик не может быть транспортирован в столицу страны Братиславу. Соответствующее решение будет принято позже, исходя из состояния Фицо.

В материале также приводятся слова избранного президента Словакии Петера Пеллегрини. Он встретился с премьером, заявив, что «его состояние тяжелое и для его выздоровления нужны тишина и покой без внешних отвлекающих факторов».

Ранее Пеллегрини заявил, что Фицо в состоянии разговаривать, однако сильно устает. Он добавил, что с главой правительства он смог поговорить лишь несколько минут.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Британцы задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет. Они опасаются военного ответа России

      Дочь популярной телеведущей снялась в обнажающем грудь платье для журнала

      Известный российский блогер развеял миф о съемках его шестилетней дочери

      Феминистку Маршенкулову заочно арестовали за оправдание терроризма

      Глава «Ростеха» поддержал ограничения на китайские машины

      «Аэрофлот» договорился о покупке самолетов у «Ростеха»

      Российский генерал назвал причины провала контрнаступления ВСУ

      Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью

      В Словакии заявили об отсутствии планов делать новую операцию премьер-министру

      Путин посетил единственный православный храм в китайском Харбине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше