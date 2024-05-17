В Словакии заявили об отсутствии планов делать новую операцию премьер-министру

В Словакии заявили об отсутствии планов делать новую операцию премьеру Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо описывается как стабильное, но тяжелое, при этом на данный момент планов делать новую операцию нет. Об этом заявила директор Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова, сообщает телеканал TV Noviny.

Глава больницы добавила, что на данный момент времени политик не может быть транспортирован в столицу страны Братиславу. Соответствующее решение будет принято позже, исходя из состояния Фицо.

В материале также приводятся слова избранного президента Словакии Петера Пеллегрини. Он встретился с премьером, заявив, что «его состояние тяжелое и для его выздоровления нужны тишина и покой без внешних отвлекающих факторов».

Ранее Пеллегрини заявил, что Фицо в состоянии разговаривать, однако сильно устает. Он добавил, что с главой правительства он смог поговорить лишь несколько минут.