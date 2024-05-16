Фицо остался способен говорить после операции

Президент Словакии Пеллегрини: премьер Фицо в состоянии разговаривать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в состоянии разговаривать, однако сильно устает, сообщил словацкий президент Петер Пеллегрини. Его цитирует ТАСС.

«Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим», — сказал он, добавив, что ему удалось говорить с премьером несколько минут

Пеллегрини отметил, что глава правительства был «на волосок от смерти».

Ранее портал Pravda сообщил, что в ходе первой операции хирургам удалось остановить кровоизлияние в брюшной полости Фицо, однако разжижающие кровь медикаменты могут вызвать осложнения. Премьеру возможно придется перенести операцию на тазобедренном суставе.