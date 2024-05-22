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18:37, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Гость программы Владимира Соловьева покинул студию после конфликта с ведущим

Политолог Третьяков покинул студию программы Соловьева после конфликта с ним

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков покинул студию программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» после конфликта с ее ведущим. Запись эфира доступна на платформе «Смотрим».

Соловьев и Третьяков повздорили в ходе программы. Соловьев заявил, что гость его передачи после эфиров всегда раздает оценки другим выступавшим экспертам. Однако Третьяков не согласился с этим утверждением. «Я высказываю мнение по поводу того, что сказали, а не раздаю оценки. Не надо лгать», — возмутился он.

Соловьев в ответ сообщил гостю, что им придется расстаться. «Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть, просто забудьте, пожалуйста, о моем существовании. Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», — сказал ведущий, после чего Третьяков покинул студию.

Позднее в своем Telegram-канале политолог снова заявил о несогласии со словами Соловьева.

Ранее Соловьев ответил тиктокеру Дане Милохину, который вызвал его на бой. Телеведущий назвал блогера ничтожеством и призвал его приехать в зону спецоперации.

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      Маргарита Щигарева
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