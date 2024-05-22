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13:02, 22 мая 2024Мир

Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

FP: Грузию могут лишить статуса на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз (ЕС) может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если грузинское правительство примет закон об иноагентах. Об этом сообщает Foreign Policy (FP).

Как отмечает издание, ЕС идет по тонкой грани в своем несогласии с законом, который в случае одобрения потребует от всех организаций, получающих более 20 процентов своего финансирования из других стран, зарегистрироваться в Министерстве юстиции Грузии как агенты иностранного влияния.

«После выборов, в зависимости от того, как пройдут выборы, будут ли они свободными и честными, попытается ли [правящая партия] "Грузинская мечта" пробиться к переизбранию и остаться у власти, или произойдет мирная смена режима, я думаю, что ЕС собирается сделать более смелые шаги», — отметил вашингтонский аналитик по рискам из Eurasia Group Тинатин Джапаридзе.

Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что наиболее вероятным сценарием является то, что в октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит правительству Грузии, что не будет подтверждать статус страны-кандидата.

Кроме того, некоторые чиновники критикуют Евросоюз за слишком мягкую позицию по вопросу принятия закона об иноагентах. «Сейчас многие сомневаются, что законопроект может быть отозван или существенно изменен в соответствии с законодательством других западных стран об иностранном влиянии, например, США и Франции. Они также указывают на другие признаки нелиберального поворота правительства Грузии и его сближения с Россией», — говорится в материале.

Ранее часть членов ЕС предложила Еврокомиссии ввести санкции против Грузии из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Уточняется, что вопрос введения ограничений будет обсуждаться на встрече глав МИД членов ЕС на следующей неделе.

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      Виктория Кондратьева
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