В ЕС задумались об отмене преференций для Грузии из-за закона об иноагентах

FT: часть членов ЕС предложила санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Часть членов Евросоюза (ЕС), среди которых Чехия, Швеция, Нидерланды и Эстония, предложила Еврокомиссии ввести санкции против Грузии из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Среди предлагаемых к введению мер указаны точечные санкции против авторов законопроекта, заморозка части средств из фондов ЕС и отмена безвизового режима для грузинских граждан. Окончательный набор ограничительных мер, как и сам вопрос их введения, будет обсуждаться на встрече глав МИД членов ЕС на следующей неделе.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что из-за законопроекта об иностранных агентах Грузия может лишиться безвизового режима со странами ЕС. Он подчеркнул, что евроинтеграция — это процесс, «основанный на заслугах».