В Эстонии пригрозили Грузии санкциями ЕС из-за закона об иноагентах

Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

Из-за законопроекта об иностранных агентах Грузия может лишиться безвизового режима со странами Европейского союза (ЕС). Санкциям Тбилиси пригрозил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает ТАСС.

«Евроинтеграция — это процесс, основанный на заслугах. Проведенные реформы приносят пользу, такую как освобождение от виз или — в высшей степени — возможность стать членом ЕС. Вы это потеряете», — заявил дипломат.

15 мая в Грузию прибыли министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии. В рамках визита запланированы встречи с представителями властей Грузии, на которых будут обсуждаться текущие события в стране, в том числе закон об иноагентах и протесты граждан.

Ранее о готовности «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией заявили в США. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне пойдут на такие меры, если власти закавказской республики примут закон об иноагентах.