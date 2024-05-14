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20:53, 14 мая 2024Мир

США заявили о готовности «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США готовы пересмотреть отношения с Грузией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

США готовы «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube-канале ведомства.

«Если данный законопроект будет принят, то это вынудит нас фундаментальным образом пересмотреть свои отношения с Грузией», — рассказала представитель Белого дома.

На вопрос журналистов, в чем конкретно может быть выражено подобное решение, Жан-Пьер отказалась ответить.

Ранее помощник государственного секретаря США Джеймс О`Брайен заявил, что Вашингтон готов ввести санкции против Тбилиси, если будет доказан факт подрыва демократии в процессе принятия закона об иноагентах.

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      Максим Габриелян
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