Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 14 мая 2024Мир

США пригрозили Грузии санкциями в случае подрыва демократии

Помощник госсекретаря О`Брайен: США готовы ввести санкции против Грузии
Джеймс О`Брайен

Джеймс О`Брайен. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

США готовы ввести санкции против Грузии, если будет доказан факт подрыва демократии в процессе принятия закона об иноагентах. Об этом заявил помощник государственного секретаря США Джеймс О`Брайен, передает ТАСС.

«Если закон [об иноагентах] продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что правительство Грузии отказалось разговаривать с приехавшими в страну делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии. От встречи с делегатами стран Европейского союза (ЕС) отказался в том числе спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он сказал, что подобные визиты лучше делать после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Умер журналист Максим Кононенко

      Ходорковский заявил о ненавидящих его украинцах

      В российский СИЗО передали пропитанные метадоном носки

      Врач перечислил улучшающие сон продукты

      Мальчик-богатырь родился в российском городе

      Безработный россиянин получил один килограмм марихуаны в лесу и попался

      В России высказались о судьбе желающих участвовать в Олимпиаде спортсменов

      Пассажирка самолета решила поспать на багажной полке и попала на видео

      Фигуру Водонаевой на красной дорожке описали фразой «грудь в трусы провалилась»

      Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше