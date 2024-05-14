США пригрозили Грузии санкциями в случае подрыва демократии

Помощник госсекретаря О`Брайен: США готовы ввести санкции против Грузии

США готовы ввести санкции против Грузии, если будет доказан факт подрыва демократии в процессе принятия закона об иноагентах. Об этом заявил помощник государственного секретаря США Джеймс О`Брайен, передает ТАСС.

«Если закон [об иноагентах] продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что правительство Грузии отказалось разговаривать с приехавшими в страну делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии. От встречи с делегатами стран Европейского союза (ЕС) отказался в том числе спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он сказал, что подобные визиты лучше делать после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».