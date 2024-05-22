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05:28, 23 мая 2024Бывший СССР

Гусеничного робота ВСУ уничтожили в районе Часова Яра

Десантники из Бурятии уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в Минобороны.

Робот был обнаружен в ходе воздушной разведки. «Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства, предназначенный для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых, грузоподъемностью около 450 килограммов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Сперва робот был поврежден попаданиями двух FPV-дронов. После После транспортер был уничтожен ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), сброшенными с дрона.

Также в Минобороны сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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      Марина Совина
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