Десантники из Бурятии уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в Минобороны.

Робот был обнаружен в ходе воздушной разведки. «Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства, предназначенный для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых, грузоподъемностью около 450 килограммов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Сперва робот был поврежден попаданиями двух FPV-дронов. После После транспортер был уничтожен ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), сброшенными с дрона.

Также в Минобороны сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».