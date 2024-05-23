Российские Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту ВСУ

Минобороны: Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что для нанесения удара были использованы неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — отметили в Минобороны.

Ранее российские военные подразделения группировки войск «Запад» уничтожили пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ. Помимо этого, истребители-бомбардировщики Су-34 группировки «Восток» уничтожили украинский командный пункт.