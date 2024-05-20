МО: группировка «Запад» за сутки уничтожила пять пунктов управления дронами ВСУ

Российские военные подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили пять пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Ura.ru.

Кроме того, экипажи российских истребителей Су-34 из группировки «Восток» уничтожили украинский командный пункт в зоне специальной военной операции (СВО). Удар был нанесен авиабомбами. Отмечается, что российские солдаты также продолжают продвигаться на харьковском и других направлениях.

Ранее российские военные обнаружили и уничтожили крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Удар по нему попал на видео.

В апреле бойцы группировки войск «Днепр» поразили два пункта управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Помимо этого, Россия ударила по трем наблюдательным пунктам.