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08:54, 20 мая 2024Россия

Российские военные уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ

МО: группировка «Запад» за сутки уничтожила пять пунктов управления дронами ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские военные подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили пять пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Ura.ru.

Кроме того, экипажи российских истребителей Су-34 из группировки «Восток» уничтожили украинский командный пункт в зоне специальной военной операции (СВО). Удар был нанесен авиабомбами. Отмечается, что российские солдаты также продолжают продвигаться на харьковском и других направлениях.

Ранее российские военные обнаружили и уничтожили крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Удар по нему попал на видео.

В апреле бойцы группировки войск «Днепр» поразили два пункта управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Помимо этого, Россия ударила по трем наблюдательным пунктам.

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      Марина Совина
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