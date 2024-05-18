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20:04, 18 мая 2024Бывший СССР

Опубликовано видео удара по крупному логистическому центру ВСУ под Одессой

Уничтожение крупного логистического центра ВСУ под Одессой попало на видео

Российские военные обнаружили и уничтожили крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Удар по нему попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На размещенных в сети кадрах видно здание, охваченное огнем. По данным источника, на складе хранились безэкипажные катеры.

Ранее в Белгородской области средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты. Целями атаки были объекты на территории России.

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      Алина Черненко
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