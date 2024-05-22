Исполнитель заказной расправы над Ниной Кузьминой получил срок

В Красноярске исполнитель заказного убийства Нины Кузьминой осужден на 13 лет

В Красноярске Октябрьский городской суд приговорил 44-летнего исполнителя заказной расправы над Ниной Кузьминой к 13 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчина признан виновным по статьям в расправе по найму, похищении у гражданина паспорта и другого документа и разбое. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, заказ на преступление осужденный получил от 63-летней местной жительницы. Она предложила ему совершить преступление взамен на то, что он может не возвращать ей долг в размере 600 тысяч рублей. Женщина решила расправиться с Кузьминой из-за того, что не хотела отдавать ей долг в размере около 200 тысяч рублей.

Мужчина выследил красноярку и втерся к ней в доверие. 3 марта он встретился с потерпевшей и забил ее до смерти ключом-трещоткой и ударил отверткой по голове. Затем мужчина забрал ключи и документы из сумки Кузьминой, приехал к ней в квартиру, открыл сейф и похитил оттуда более двух миллионов рублей. Часть из них он передал заказчице. Позже он вывез потерпевшую в Иркутскую область, к поселку Чунскому. Там он облил ее бензином и сжег.

