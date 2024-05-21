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09:48, 21 мая 2024Силовые структуры

Заказавшая расправу над Ниной Кузьминой россиянка пойдет под суд

В Красноярске организовавшая убийство Нины Кузьминой пенсионерка пойдет под суд
Начало событий в новости Россиянка заказала убийство 67-летней подруги из-за нежелания возвращать долг

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летней местной жительницы — организатора расправы над 67-летней Ниной Кузьминой из-за нежелания возвращать долг. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Расследование уголовного дела в отношении пенсионерки завершено. Она обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Организация совершения убийства, из корыстных побуждений, по найму, сопряженного с разбоем»), по части 4 статьи 162 УК РФ («Организация совершения разбоя, совершенного с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Все материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, обвиняемая заказала расправу над подругой из-за того, что не хотела отдавать долг Кузьминой в размере около 300 тысяч рублей. Она обратилась к 44-летнему красноярцу и предложила ему совершить преступление взамен на то, что он может не возвращать ей долг в размере 600 тысяч рублей. Мужчина втерся в доверие к пострадавшей. 3 марта он встретился с Кузьминой и забил ее до смерти ключом-трещоткой и ударил отверткой по голове. Затем мужчина забрал ключи и документы из сумки женщины, приехал к ней в квартиру, открыл сейф и похитил оттуда более двух миллионов рублей. Часть из них он передал заказчице. Позже он вывез потерпевшую в Иркутскую область и там сжег.

По информации правоохранителей, 15 марта 2023 года злоумышленника задержали. Уголовное дело в его отношении находится на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что изначально после задержания обвиняемый говорил, что поссорился с женщиной из-за парковочного места, однако позже следователи выяснили истинный мотив.

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      Анна Габай
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