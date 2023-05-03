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09:42, 3 мая 2023Силовые структуры

Россиянка заказала убийство 67-летней подруги из-за нежелания возвращать долг

Подруга заказала убийство 67-летней жительницы Красноярска из-за нежелания возвращать долг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи выяснили, что к убийству 67-летней жительницы Красноярска Нины Кузьминой причастна ее подруга — женщина решила расправиться с подругой, чтобы не возвращать долги. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка нашла исполнителя — 44-летнего местного жителя. Мужчина втерся в доверие к жертве и во время встречи 3 марта забил ее до смерти ключом-трещоткой. Затем мужчина забрал ключи и документы из сумки женщины, вытащил деньги из сейфа в ее квартире — часть из них он передал заказчице. Позже он вывез тело в Иркутскую область и там сжег.

Изначально после задержания мужчина говорил, что поссорился с женщиной из-за парковочного места, однако позже следователи выяснили истинный мотив. Известно, что россиянин был должен заказчице 600 тысяч рублей. В качестве вознаграждения за убийство женщина разрешила не возвращать ей долг.

Ранее сообщалось, что в Тульской области осудят мужчину, за миллион рублей нанявшего киллера для пасынка и его жены.

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Елизавета Новикова
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