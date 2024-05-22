Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

Телеведущая Ксения Бородина показала свой загородный дом в Подмосковье

Известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина показала свой особняк под Москвой. Фото и видео загородного дома знаменитость опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Элитный двухэтажный дом из камня окружен хвойными деревьями и садовой мебелью. На участке также есть привезенная из Германии сирень и батут. На видео телеведущая показала, как ее домашние питомцы проводят время на территории.

Вместе с двумя дочерями Бородина живет в Подмосковье. Ее особняк выполнен в стиле американской классики — по словам знаменитости, в него вложено много сил, труда, денег и нервов. У каждой из дочерей есть отдельная спальня, а у Ксении — личная ванная и гардеробная.

Ранее актриса Ирина Безрукова поделилась, что ее загородный дом стоил около 10 миллионов рублей. Звезда призналась, что приобрела недвижимость с помощью ипотеки.