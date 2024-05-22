Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:36, 22 мая 2024Забота о себе

Кейт Бекинсейл рассказала о восстановлении после госпитализации

Актриса Кейт Бекинсейл занялась йогой после выписки из больницы

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала, как приходит в себя после болезни и госпитализации. Видеороликами с занятиями йогой она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет издание People.

50-летняя Бекинсейл продемонстрировала позу лотоса, профессиональную растяжку, сложные асаны с подъемом тела над землей. Артистка рассказала, что обычно бегает и занимается силовыми тренировками, однако сейчас ей подходят только йога и медитация. «Они хороши для души и тела. И очень помогают», — рассказала она о восстановлении после выписки.

Бекинсейл попала в больницу в марте и выписалась только в мае. У себя на странице в социальной сети она намекала, что причиной столько долгой госпитализации стали проблемы с желудком.

Материалы по теме:
«Хочешь закосить!» У российского рядового выявили рак в последней стадии. Теперь его не могут уволить из-за одной ошибки
«Хочешь закосить!»У российского рядового выявили рак в последней стадии. Теперь его не могут уволить из-за одной ошибки
21 января 2023
«Было ощущение, что все против меня» Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
«Было ощущение, что все против меня»Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
23 октября 2021

Ранее российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала о срывах, которые происходили после ее лечения от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах. На вопрос о том, продолжает ли артистка лечение от алкоголизма, она ответила, что такого лечения просто не существует.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России ответил на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В Грузии назвали неприемлемыми угрозы об отмене безвизового режима с ЕС

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Стало известно о контроле российскими силами половины Волчанска

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше