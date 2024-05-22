Кейт Бекинсейл рассказала о восстановлении после госпитализации

Актриса Кейт Бекинсейл занялась йогой после выписки из больницы

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала, как приходит в себя после болезни и госпитализации. Видеороликами с занятиями йогой она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет издание People.

50-летняя Бекинсейл продемонстрировала позу лотоса, профессиональную растяжку, сложные асаны с подъемом тела над землей. Артистка рассказала, что обычно бегает и занимается силовыми тренировками, однако сейчас ей подходят только йога и медитация. «Они хороши для души и тела. И очень помогают», — рассказала она о восстановлении после выписки.

Бекинсейл попала в больницу в марте и выписалась только в мае. У себя на странице в социальной сети она намекала, что причиной столько долгой госпитализации стали проблемы с желудком.

Ранее российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала о срывах, которые происходили после ее лечения от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах. На вопрос о том, продолжает ли артистка лечение от алкоголизма, она ответила, что такого лечения просто не существует.