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12:50, 22 мая 2024Россия

Кремль переадресовал вопросы о возможном уточнении координат границ на Балтике

Песков переадресовал в МО вопросы об уточнении координат госграниц на Балтике

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность. Вопросы о возможном уточнении координат госграниц на Балтике он переадресовал в Минобороны (МО), передает РИА Новости.

До этого дипломатический источник рассказал об отсутствии намерений у России по пересмотру на Балтике линии госграницы, экономической зоны и континентального шельфа.

Песков разъяснил, что инициатива российского оборонного ведомства по корректировке границ морского шельфа в Балтийском море связана с обеспечением безопасности России и изменившейся ситуацией. «Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор», — сказал Песков.

21 мая Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области на Балтике.

Оборонное ведомство сочло важным утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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