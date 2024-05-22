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17:51, 22 мая 2024Мир

Лавров приехал в резиденцию иранского посла

Лавров приехал к послу Ирана и выразил соболезнования в связи с кончиной Раиси

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лавров приехал в резиденцию иранского посла в Москве, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной президента Исламской Республики Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров встретился с иранским послом Каземом Джалали и оставил запись в книге соболезнований, отмечает корреспондент агентства.

19 мая вертолет Раиси потерпел крушение. Помимо президента и Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В аварии не выжил ни один из пассажиров.

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      Виктория Кондратьева
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