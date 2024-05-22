Летевший в Москву самолет сел в другом городе из-за самочувствия пассажира

Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Улан-Удэ в Москву, экстренно сел в другом городе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиагавань Улан-Удэ.

Уточняется, что борт приземлился в Новосибирске. Пассажира сняли с рейса по медицинским показаниям. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее летевший в Красноярск самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за больного пассажира на борту. Инцидент случился с летевшим из Хабаровска в Красноярск Boeing 737–800 в субботу, 18 мая. Командир воздушного судна сообщил, что у 35-летнего мужчины случился сердечный приступ и он потерял сознание.