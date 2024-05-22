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18:30, 22 мая 2024Культура

МакSим рассказала о лечебных объятиях медведя

Певица МакSим рассказала, что лечила эмоциональное состояние объятиями медведя
Певица МакSим

Певица МакSим. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о лечебных объятиях медведя. Подробности о фотосессии с диким животным она раскрыла в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка рассказала, что после первого контакта с медведем долгое время находилась под впечатлением, несмотря на то, что зверь оставил у нее на спине царапины. После этого певица поняла, что «хочет еще». «Я ехала затем, чтобы всем телом упасть в эту колючую шкуру, обнять, почувствовать тепло и согреться. Мне хотелось разрыдаться ему в плечо, а он снисходительно поцеловал меня в маковку», — поделилась МакSим.

Исполнительница призналась, что медведь оказал на нее целебное действие. МакSим отметила, что этот опыт ее изменил. Артистка участвовала в двух фотосессиях с животным, после чего столкнулась с обвинениями в поддержке бизнеса живодеров. Однако певица заявила, что не видит ничего предосудительного в своем поведении.

Ранее МакSим рассказала о срывах после лечения алкоголизма.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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