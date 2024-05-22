Мировым ценам на нефть спрогнозировали снижение

«Известия»: биржевые цены на нефть могут упасть ниже 80 долларов за баррель

В ближайший месяц мировые биржевые цены на нефть эталонной североморской марки Brent могут упасть ниже отметки в 80 долларов за баррель. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

В качестве одной их главных причин подобной динамики в среднесрочной перспективе заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединения производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев назвал замедление темпов роста экономик Китая и ведущих стран Евросоюза (ЕС).

Еще одним фактором снижения цен на нефть может выступить рост внутренних запасов сырья в США на фоне сокращения мирового спроса. Это будет способствовать образованию профицита предложения на глобальном рынке при относительно слабой экономической динамике в Европе и Японии, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В первой половине мая мировые цены на нефть Brent упали до минимума за два месяца и в ходе торгов на Лондонской бирже ICE достигли уровня в 81,8 доллара за баррель. Столь низких котировок не фиксировалось на глобальном рынке с 13 марта. В настоящее время фьючерсные контракты на поставки эталонного сырья в июле торгуются на уровне в 82,29 доллара. В сравнении с показателем закрытия предыдущей торговой сессии котировки опустились на 0,71 процента.