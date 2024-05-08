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13:27, 8 мая 2024Экономика

Цены на нефть упали до минимума за два месяца

Стоимость Brent упала ниже 82 долларов за баррель впервые с 13 марта

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Июльский фьючерс на нефть марки Brent в среду, 8 мая, упала ниже 82 долларов за баррель, что стало минимумом почти за два месяца, с 13 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме они доходили до 81,8 доллара, по состоянию на 13:00 по московскому времени Brent торгуется на уровне 82,14 доллара. Июньский фьючерс на марку WTI опускался ниже 77 долларов.

Цены на нефть падают последние две недели. За последние два месяца на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке они поднимались почти до 92 долларов за баррель.

Brent от TradingView

Снижение котировок связано с опасениями по поводу мирового роста, к чему приведет более продолжительный период высоких ставок в крупнейших экономиках, чем ожидалось ранее.

Ранее Минфин России сообщил, что по итогам апреля нефтегазовые доходы несколько сократились до 1,23 трлн рублей (в марте — 1,31 триллиона), однако все равно остались значительно выше, чем в январе и феврале этого года.

По оценке исполняющего обязанности вице-премьера России Александра Новака, текущие цены на нефть адекватно отражают ситуацию на глобальном сырьевом рынке и являются абсолютно нормальными.

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      Платон Щукин
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