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14:40, 7 мая 2024Экономика

В России оценили мировые цены на нефть

Новак: нынешние биржевые цены на нефть являются абсолютно нормальными

Фото: Angus Mordant / Reuters

Нынешние биржевые цены на нефть отражают текущую ситуацию на глобальном сырьевом рынке и являются абсолютно нормальными. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, динамика мировых цен на нефть во многом зависит от остатков сырья на глобальном рынке, а также от соотношения спроса и предложения. Кроме того, котировки изменяются в зависимости от темпа роста экономик различных стран.

Нынешние биржевые котировки нефти являются следствием вышеперечисленных факторов. «Поэтому текущая стоимость (сырья на биржах — прим. «Ленты.ру») абсолютно нормальная, адекватно отражающая текущую ситуацию», — резюмировал Новак.

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В ходе торгов 7 мая на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на поставки эталонной североморской марки нефти Brent в июле опустилась на 0,36 процента, до 83,03 доллара за баррель. В свою очередь, цены на августовские поставки сырья снизились на 0,3 процента, до 82,59 доллара.

Ранее в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвали обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке одним из главных рисков для мировой экономики.

При негативном развитии событий в регионе, как отметила главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли, основные морские торговые маршруты могут оказаться заблокированными, а глобальные цены на нефть — вырасти на 25 процентов к концу 2024 года. В итоге мировой ВВП может сократиться к этому времени на 0,4 процентного пункта.

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      Анатолий Акулов
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