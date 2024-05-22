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12:51, 22 мая 2024Экономика

Москвичей призвали загорать

Синоптик Вильфанд: в Москве установился комфортный УФ-индекс

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве установился комфортный УФ-индекс для получения загара. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В настоящее врем УФ-индекс зафиксирован на уровне 3-4. При его повышении до 5-7 жителям столицы придется использовать средства защиты от солнца, а также укрываться в тени в полуденные часы.

Перед выходными температура воздуха в столице в дневные часы будет держаться на отметках от 15 до 20 градусов тепла. Суббота и воскресенье, 25 и 26 мая, подарят жителям столичного региона летнюю теплую погоду. Столбики термометров поднимутся до отметок плюс 21-26 градусов, осадков при этом не ожидается.

Ранее синоптики центра «Фобос» заявили, что метеорологическое лето наступило в Москве 17 мая, на 9 дней раньше срока. С этого дня средняя температура воздуха в столице пять дней подряд превышала отметку в 15 градусов Цельсия.

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      Мария Черкасова
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