Москвичка нашла раненым пришедшего из военкомата 21-летнего сына

В Москве женщина нашла сына с ранами и порезами после прихода из военкомата

В Москве женщина нашла 21-летнего сына с ранами и порезами после того, как тот пришел из военкомата, где его признали годным к службе в армии. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

По сведениям издания, парень потерял отсрочку, когда его отчислили из института. 20 мая он отправился в военкомат, а вернулся оттуда, по словам родственников, очень подавленным: его сочли годным, несмотря на подозрения на язву и проблемы с суставами.

Мать москвича объяснила сотрудникам полиции, что дома у сына случилась истерика. Юноша подбегал к открытому окну, но женщина успела его остановить. Затем она ненадолго отвлеклась, а позже увидела сына с увечьями.

Молодого человека из квартиры забрали в психиатрическую клинику. По словам матери, в прошлом у парня диагностировали депрессию. Он наблюдался у психолога и психиатра. Родственники усомнились, что после этой истории его возьмут в армию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 32-летнего мужчину, взорвавшего гранату в военкомате.