Мужчина начал отношения с женщиной старше его на 23 года и стал ее секс-учителем

Мужчина начал отношения с женщиной старше его на 23 года, стал ее учителем в постели и помог влюбиться в секс. Об этом пишет Daily Mirror.

В 2021 году юристка Дон Бакстер развелась с мужем после 30 лет несчастливого брака. Тогда ей было 53 года. «Мне пришлось начинать жизнь заново», — вспоминает она. Дон переехала в дом, в котором ее сестра уже снимала квартиру. Соседом женщины оказался 30-летний Энтони Смит, совмещавший работу электриком и моделью.

В тот период Дон была «в буквальном смысле разбита». «Все, что я могла сделать, — дотащиться до работы и вернуться. Я натягивала на себя любую чистую одежду и, должно быть, выглядела ужасно», — рассказывает женщина.

Подруги Дон пытались ей помочь: предложили зарегистрироваться в приложениях для знакомств, а также посоветовали составить список черт идеального партнера. Дон написала, что хотела бы встретить высокого мужчину, который умеет танцевать, ходит в церковь и выглядит как викинг.

Женщина рассказывает, что почувствовала притяжение между ней и Энтони, когда их руки случайно соприкоснулись. «Между нами словно пробежал электрический ток», — вспоминает она. Дон начала испытывать сексуальное влечение к мужчине, но не знала, что делать с появившейся страстью. Ее бывший муж был старше нее, и опыт у нее был небольшой.

Однажды Энтони постучал в дверь Дон. Женщина запаниковала. Она признается, что в тот момент ощущала себя 53-летней девственницей. Однако мужчину не беспокоила неопытность Дон. Он научил женщину «быть честной в постели». «Именно тогда я влюбилась в секс», — говорит Дон. Через некоторое время пара вступила в отношения.

Подруги Дон были в восторге, ее уже взрослые сыновья также поддержали выбор женщины. При это она признает, что иногда сталкивается с недопониманием. Так, однажды строители в доме Энтони назвали Дон его мамой. Но мужчину это ничуть не смутило: он наклонился и поцеловал возлюбленную. Такое поведение придает уверенности и Дон. Пара вместе уже три года.

Ранее сообщалось, что в Колумбии актриса Алина Лозано забеременела от мужа на 31 год младше ее. Женщина воспользовалась вспомогательными репродуктивными технологиями, на которые потратила 2,4 миллиона рублей.