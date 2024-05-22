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13:40, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине экс-чиновника заподозрили в незаконном обогащении на миллионы гривен

На Украине экс-советника главы ОП Смирнова заподозрили в незаконном обогащении

Фото: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock / Fotodom

На Украине экс-советника главы офиса президента (ОП) Андрея Смирнова заподозрили в незаконном обогащении. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Смирнову подозрение в незаконном обогащении на миллионы гривен. Уточняется, что НАБУ расследовало дело в отношении бывшего чиновника сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

«Речь идет о приобретении Смирновым и его родным братом движимого и недвижимого имущества в 2020-2023 годах на сумму почти 14 миллионов гривен (порядка 32 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

В конце марта стало известно об увольнении президентом Украины Владимиром Зеленским советников главы ОП Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Вместо них на эти должности были назначены Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

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      Екатерина Грищенко
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